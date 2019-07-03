Рабочая группа разработает порядок установки камер фиксации нарушений на дорогах

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Порядок установки камер фотовидеофиксации нарушений на дорогах России разработает рабочая группа. Об этом сообщил журналистам глава ГИБДД Михаил Черников. Только после этого, по его словам, можно будет говорить о введении ответственности.

Ранее Генпрокуратура РФ предложила установить административную ответственность за эксплуатацию установленных с нарушениями камер фотовидеофиксации на дорогах.

"Камера сама по себе настраивается на транспортный поток и на ту инфраструктуру, которая существует. Порядок установки, он не разработан и прорабатываться будет рабочей группой. Сегодня говорить о том, что та или иная камера была установлена с нарушениями, очень тяжело. Когда будет определен порядок, тогда мы будем говорить об ответственности за нарушение установки", - сказал он.

По его словам, сегодня на дорогах России установлено более 14 тыс. камер фотофиксации. "Развитие этой системы дает эффективные результаты. Мы каждый год фиксируем устранение очагов аварийности более полутора тысяч. Конечно же, есть вопросы, которые возникают по установке этих комплексов. Президент России дал поручение по выработке такого подхода, и я думаю, что мы приложим максимальные усилия, чтобы рассмотреть этот вопрос максимально оперативно", - отметил он.