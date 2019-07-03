МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал не забывать в цифровую эпоху, что в центре всего остается человек, а "цифра" не заменит свободу". Такое мнение он высказал на международном форуме "Развитие парламентаризма".

"Новые технологии способны сыграть огромную позитивную роль в повышении открытости и демократизации общественной и политической жизни, укреплении демократических институтов, - сказал глава государства. - Но в том случае, если мы будем помнить о главном, что "цифра" не заменит свободу, что именно народ всегда является источником власти, что именно человек, его права - в основе основ".

Президент указал что одним из важнейших вызовов является переход мировой экономики к новому технологическому укладу. По его мнению, это влечет за собой вопросы поддержки устойчивого развития, гарантии социальной и правовой защиты человека. "Долг всех ответственных политиков, ученых, делового сообщества - осмыслить природу технологической революции, настоящее и будущее цифровой эпохи, согласованно и, что чрезвычайно важно, своевременно решать вопросы устранения, сглаживания возникающих в ходе революции противоречий и рисков", - добавил он.

Путин призвал объединиться ради использования в интересах людей широчайших возможностей, которые открывают технологические прорывы в самых разных сферах. Он добавил, что цифровые технологии, искусственный интеллект, эпоха социальных сетей, больших данных окажут влияние на политику и парламентскую деятельность, на законотворческую практику, откроют новые горизонты для расширения прямой демократии, для непосредственного интерактивного участия граждан в принятии решений и формировании правовой базы не только местного, но и общенационального уровня.

Глава России также отметил, что попытки ряда стран монополизировать глобальное информационное пространство и присвоить себе право на истину противоречат принципам демократии.

"Мы видим, к сожалению, попытки монополизировать глобальное информационное пространство, присвоить себе право на истину. Эти тенденции, кстати, распространяются и на национальном уровне, когда в ряде стран фактически возводятся цензурные запреты и барьеры, запреты на иную точку зрения. Это практика, которая, на наш взгляд, в корне противоречит ценностям демократии, принципу свободы слова и парламентской традиции в целом, которая по своей природе подразумевает уважение к иному мнению и иной позиции", - сказал российский президент.

По словам Путина, консолидация парламентов в выработке общих правил обмена информацией и ее защиты "имеют большое значение для укрепления прав и свобод человека, для становления и развития сбалансированного, справедливого миропорядка". Президент также подчеркнул, что устойчивое развитие глобальной экономики, повышение доступности образования и здравоохранения, укрепление человеческого капитала, решение экологических проблем, цифровая трансформация и обновление рынка труда - "это приоритетные вопросы для всего международного сообщества".

"Успешно решать их можно в условиях открытого и безопасного общего информационного пространства при подлинной заинтересованности стран, гражданских обществ, представителей СМИ в распространении объективной, честной информации, честных сведений и новостей", - добавил он.