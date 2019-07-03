Мэй выразила соболезнования в связи с гибелью российских подводников

ЛОНДОН, 3 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй выразила в среду соболезнования от имени британского парламента в связи с гибелью российских моряков-подводников. Глава правительства высказалась по поводу трагического инцидента, выступая в Палате общин - нижней палате законодательного органа страны.

"Я уверена, что вся Палата общин захочет выразить соболезнования семьям и друзьям погибших. Это был российский аппарат, в котором люди погибли под водой. Я уверена, что мы все выражаем свои соболезнования по этому поводу", - сказала британский премьер.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что 1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар. В результате погибли 14 моряков-подводников.