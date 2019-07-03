Священный синод РПЦ впервые пройдет в Валаамском монастыре

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Заседание Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) впервые пройдет в Валаамском монастыре 9 июля. Об этом в среду сообщил журналистам руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

"С 8 по 11 июля состоится ежегодный визит святейшего патриарха Кирилла в Валаамский монастырь. В этом году впервые в Валаамском ставропигиальном монастыре пройдет очередное заседание Священного синода Русской православной церкви <…> [Заседание запланировано] на вторник, 9 июля", - сказал он журналистам.

По словам Александра Волкова, в ходе визита на Валаам патриарх Кирилл освятит построенный храм на одном из островов архипелага. Перед поездкой на Валаам 7 июля патриарх посетит Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь, где совершит Великое освящение собора Рождества Пресвятой Богородицы и отслужит литургию в храме.

Валаамский монастырь

Преподобные Сергий и Герман Валаамские поселились на острове в 1329 году. Основанный ими монастырь через два столетия стал широко известен на Руси. Из числа его насельников вышли знаменитые подвижники Александр Свирский, Арсений Коневский, Корнилий Палеостровский, Савватий Соловецкий, Герман Аляскинский, Антипа Валаамский.

С 1917 года по 1940 год территория Валаама находилась в составе Финляндии. После установления на острове советской власти монастырская братия эвакуировалась в Финляндию. В декабре 1989 года первые шесть иноков начали возрождать здесь монашескую жизнь.

Валаамский монастырь имеет статус ставропигиального и подчиняется непосредственно Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Ежегодно обитель посещают более 100 тыс. паломников и туристов.

Священный синод, возглавляемый патриархом, является органом управления РПЦ в период между Архиерейскими соборами.