Участники "Территории смыслов" в 2019 году будут бороться за гранты на командные проекты

СЕНЕЖ /Московская обл./, 3 июля. /ТАСС/. Участники всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов" в этом году смогут претендовать на гранты до 3 млн рублей на командные проекты. Об этом сообщил в среду журналистам программный директор форума, общественный советник главы Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Матвей Навдаев.

По его словам, в этом году программой форума предусмотрено проведение двух видов грантовых конкурсов для участников. Первый подразумевает предоставление проектов на получение персональных грантов. "Задача такая - успеть зарегистрировать свой проект до приезда на "Территорию смыслов", тогда здесь [у участника] есть право, возможность защитить его непосредственно перед грантовой комиссией, экспертами Росмолодежи", - пояснил Навдаев, предположив, что число заявок на такие гранты будет колебаться от 150 до 450.

"Это [такой грантовый конкурс] не новшество, мы даем возможность любому человеку, который приезжает на форум, заранее зарегистрировать свой проект и быть допущенных к [его] защите", - уточнил программный директор форума.

Второй вид грантового конкурса подразумевает разработку командных проектов. "Мы постараемся сделать так, чтобы ребята, собранные здесь впервые, скомпонованные в команды по 20 человек, из совершенно разных регионы страны, сделали совместный командный проект", - сказал Навдаев. По его словам, организаторы рассчитывают на появление "уникальных идей", которые можно потенциально реализовать, не работая постоянно вместе в команде. "То есть это такой регионально распределенный проект. Интернет отменил все границы в мире, поэтому надо учиться работать на любых расстояниях, и мы надеемся, что мы такой проектный опыт для ребят предоставим", - заявил представитель форума, назвав появление такого конкурса "одним из самых интересных нововведений" "Территории смыслов" этого года.

По данным Навдаева, размер персональных грантов составляет до 1 млн рублей, командных - 3 млн, причем их может быть не более четырех на каждую из смен форума.

Форум "Территория смыслов" пройдет с 5 июля по 20 августа на новой площадке - в мастерской управления "Сенеж" платформы "Россия - страна возможностей" в Солнечногорске Московской области. До этого на протяжении многих лет форум проводился во Владимирской области. Форум предусматривает проведение шести смен, первая из них - "Россия - страна возможностей" - продлится с 5 по 11 июля. Организатором форума выступает Росмолодежь.