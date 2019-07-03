На международном туристическом форуме в Приамурье представят более десяти турмаршрутов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 июля. /ТАСС/. Более десяти туристических маршрутов представят гостям международного туристического форума Аmur travel, который пройдет 26-28 июля в городе Зея и Зейском районе Амурской области. Об этом сообщила в среду ТАСС начальник отдела экономики и социального развития районной администрации Илона Сысолятина.

"В Зейском районе готовят уникальные туристические маршруты, всего их будет чуть более десяти", - сказала Сысолятина. Она уточнила, что в частности, будет презентован маршрут на первую на Дальнем Востоке Гуликскую ГЭС, - неподалеку от села Гулик сохранились остатки этого сооружения, построенного еще в начале 50-х годов. Благодаря другому туристическому маршруту - на кордон Алгая - туристы смогут прикоснуться к первозданной природе заказника "Бекельдеуль", который сочетает в себе разнообразие растительного мира.

Еще один маршрут пролегает на историко-этнографический памятник Арбинская писаница, издавна привлекающий внимание исследователей древнего искусства и обычных туристов. Ведь это послание из далекого прошлого. Дорога следующего маршрута пройдет по территории женского монастыря, где туристам покажут пораженное молнией дерево. Также запланирован сплав по реке Зея и веломаршрут.

"Форум позволит здесь на месте показать все, чем мы богаты. Перспективы огромные, мы очень заинтересованы в дальнейшем развитии и, надеюсь, что именно Аmur travel станет отправной точкой в развитии туристического потенциала нашего района. Уже сегодня на территории района действуют несколько туристических маршрутов, и есть люди, готовые развивать внутренний туризм, в том числе и на международном уровне. Ведется огромная работа по разведке новых и обустройству уже имеющихся маршрутов", - отметил ТАСС глава Зейского района Дмитрий Василенко.

По его словам, программа форума - насыщенная. Основной площадкой станет зейский городской стадион, где будет расположена Ярмарка производителей региона, фудкорт, развлекательные площадки, веревочный парк. Гостей форума также ждет выступление областных и местных творческих коллективов. А еще рыбалка и возможность отведать ухи из пойманной ими рыбы. И, конечно, такое туристическое мероприятие не пройдет без гитарной песни - возле костра соберутся барды разных возрастов.

О форуме Аmur travel

Международный туристический форум Аmur travel пройдет 26-28 июля в городе Зея и Зейском районе Амурской области. Именно северной территории региона выпала честь в этом году его провести. Участниками форума станут российские и иностранные туроператоры, представители предпринимательского и экспертного сообщества, туристы, путешественники и общественные организации. Власти Приамурья рассчитывают, что после проведения форума северная часть области станет более популярной у туристов.

Амурский международный туристический форум Аmur travel впервые прошел в Приамурье в августе 2018 года на территории Бурейского района, участниками мероприятия стали около 2 тыс. человек. Представителям китайского и российского турбизнеса презентовали новые туристические маршруты, в частности экологический (в природный парк "Бурейский") и промышленный (с посещением Бурейской и Нижне-Бурейской ГЭС). Форум проводится с целью развития внутреннего туризма, чтобы регион имел возможность продемонстрировать свои туристические возможности.

Зейский район - один из самых больших в Амурской области, там живут около 14,5 тыс. человек.