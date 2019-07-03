В регионах России скорбят по погибшим в Баренцевом море подводникам

Уже известно, что команда была закреплена за военной частью в Санкт-Петербурге и в последнее плавание подводники отправилась из этого города. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования семьям погибших, отметив, что память о героях "всегда будет с нами".

Первого июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота, при проведении батиметрических измерений возник пожар. В результате погибли 14 моряков-подводников, из них семь - капитаны первого ранга, двое - Герои России. Глубоководный аппарат находится на военно-морской базе в Североморске, причины произошедшего устанавливаются.

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Соболезнования родным и близким моряков-подводников, погибших в Баренцевом море, выражают по всей России - от Чечни и Севастополя до Петербурга и Камчатки. Люди приходят к памятным местам, чтобы возложить цветы в память о погибших.

Что известно о гибели моряков при пожаре на глубоководном аппарате

Правительство Санкт-Петербурга свяжется с семьями погибших в Баренцевом море подводников, чтобы узнать их потребности и оказать необходимую помощь. "Мы сейчас находимся во взаимодействии с представителями ВМФ, ждем официальных документов от соответствующего ведомства, чтобы определиться с необходимой помощью со стороны города. Одновременно с этим стараемся выйти на связь с родственниками погибших, чтобы узнать их потребности. Помощь будет оказана в связи с пожеланиями конкретной семьи", - сказал ТАСС в среду председатель комитета по социальной политике города Александр Ржаненков.

Погибшие подводники были выходцами из разных регионов России, сообщил журналистам в среду на митинге памяти подводников в Мурманске спикер областной думы Сергей Дубовой. "Эта трагедия и для Мурманска, и для всей России, потому что погибшие ребята проживали в разных регионах России", - сказал Дубовой.

По данным правительства Брянской области, одним из погибших подводников был уроженец областного города Почеп. "Губернатор Брянской области Александр Богомаз и правительство региона выражают соболезнования семьям погибших подводников, в том числе родным члена экипажа, уроженца города Почеп Брянской области", - цитирует пресс-служба главу региона.

Соболезнования в связи с гибелью подводников выразил губернатор Архангельской области Игорь Орлов, где находятся предприятия по производству и ремонту подводных лодок. "Боль утраты еще долго будет отдаваться в сердцах всех, кто потерял членов своих семей, друзей или коллег. Жители Архангельской области скорбят вместе с ними", - говорится в его обращении.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил особую связь региона с ВМФ. "Жители Калининградской области, региона, неразрывно связанного с Военно-морским флотом России, скорбят вместе с вами и всеми неравнодушными", - приводит слова Алиханова пресс-служба аппарата губернатора области.

Выразил соболезнования в связи с гибелью подводников в Баренцевом море и губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. "Что такое Военно-морская служба в нашем крае не нужно объяснять. Именно поэтому трагедию в Баренцевом море мы, камчатцы, воспринимаем с особой болью. Вечная память не вернувшимся подводникам. Сил и терпения родным и близким погибших моряков. Камчатка скорбит вместе с вами", - процитировала Илюхина пресс-служба правительства региона.

Глава Чечни Рамзан Кадыров передал слова поддержки и соболезнования семьям и близким погибших в сообщении в своем аккаунте в Telegram. "Выражаю глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших в результате пожара на глубоководном аппарате моряков-подводников ", - написал он.

Соболезнования также выразили глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов, губернатор Владимирской области Владимир Сипягин и многие другие.

Подводники соболезнуют

Особо горькой утратой гибель подводников стала для их соратников и коллег - ветеранов флота и моряков-подводников. "Мы склоняем головы перед погибшими на боевых постах моряками-подводниками, которые выполняли свой долг по защите России. Это, прежде всего, большая потеря для Военно-морского флота", - сказал журналистам председатель Совета ветеранов подводного флота и моряков-подводников ВМФ, вице-адмирал Юрий Бояркин.

Как рассказал ТАСС экс-командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев (много лет прослужил на боевых подводных кораблях), глубоководные аппараты, предназначенные для изучения придонного пространства и дна Мирового океана, рассчитаны на экстремальные ситуации, но как в реальности развивались события, покажут результаты комплексного анализа.

"Большая беда случилась. Цвет подводного флота покинул наши ряды. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших моряков", - сказал он.

Поминовение погибших подводников

В среду в 17:40 мск в храме "Спас-на-Водах" города Мурманска будет совершена лития по погибшим. Имена моряков опубликованы на официальном сайте храма. Они написаны в старославянской традиции, принятой в Русской православной церкви.

"За богослужением будут вознесены молебные прошения о упокоении душ новопреставленных рабов Божиих: Дионисия, Константина, Сергия, Константина, Виктора, Димитрия, Владимира, Андрея, Александра, Владимира, Михаила, Александра, Николая, Дионисия", - говорится в сообщении.