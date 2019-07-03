Опубликована книга патриарха Кирилла "Слово к монашествующим"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Данилов ставропигиальный мужской монастырь опубликовал книгу Патриарха Московского и всея Руси Кирилла "Слово к монашествующим", в которой собраны проповеди предстоятеля в монастырях за последние два года. Об этом сообщает в среду официальный сайт Московского патриархата.

"Вышла в свет новая книга Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла "Слово к монашествующим. Проповеди Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в монастырях (2018-2019)" <…> Иллюстрированная книга объемом 192 страницы сверстана и оформлена Даниловым ставропигиальным мужским монастырем", - говорится в сообщении.

В книгу вошли проповеди патриарха Кирилла, произнесенные им в мужских и женских монастырях Русской православной церкви. В их числе - Троице-Сергиева и Александро-Невская лавры, Кирилло-Белозерский монастырь, Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный монастырь и московское подворье Пантелеимонова монастыря на Афоне - храме великомученика Никиты на Швивой горке за Яузой.

Согласно информации сайта Русской православной церкви (РПЦ), материалы к изданию были подготовлены Синодальным отделом по монастырям и монашеству. Электронная версия издания опубликована на официальном сайте Синодального отдела по монастырям и монашеству РПЦ.