Путин подписал закон о выращивании опийного мака для производства обезболивающих

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает выращивать в РФ наркосодержащие растения, в частности опийный мак, для производства обезболивающих лекарств. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Действующим законодательством культивирование наркосодержащих растений на территории РФ для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ запрещается. Закон определяет порядок культивирования наркосодержащих растений для производства используемых в медицинских целях и (или) ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ.

Эту деятельность будут осуществлять государственные унитарные предприятия, имущество которых находится в федеральной собственности, производящие и перерабатывающие наркотические средства при наличии у них соответствующей лицензии. Такие предприятия будут обязаны уничтожать остатки посевов наркосодержащих растений, наркотических средств и психотропных веществ, которые образуются в процессе производства.