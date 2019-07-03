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Путин подписал закон о выращивании опийного мака для производства обезболивающих

Остатки посевов наркосодержащих растений, наркотических средств и психотропных веществ, которые образуются в процессе производства, нужно будет уничтожать
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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает выращивать в РФ наркосодержащие растения, в частности опийный мак, для производства обезболивающих лекарств. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Действующим законодательством культивирование наркосодержащих растений на территории РФ для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ запрещается. Закон определяет порядок культивирования наркосодержащих растений для производства используемых в медицинских целях и (или) ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ.

Эту деятельность будут осуществлять государственные унитарные предприятия, имущество которых находится в федеральной собственности, производящие и перерабатывающие наркотические средства при наличии у них соответствующей лицензии. Такие предприятия будут обязаны уничтожать остатки посевов наркосодержащих растений, наркотических средств и психотропных веществ, которые образуются в процессе производства.

Теги
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