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Паводок в Иркутской области

Путин подписал указ о мерах по ликвидации паводка в Иркутской области

Президент попросил руководствоваться этим документом в организации соответствующей работы
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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что подписал указ, посвященный мерам по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.

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Об этом он сказал на совещании с членами правительства.

"После нашего совещания в Братске вышел перечень моих поручений, вы знаете, - напомнил Путин. - Сегодня они все оформлены в указ президента". "Прошу вас руководствоваться этим документом в организации работы на этом направлении", - добавил он.

Путин посетил Братск 30 июня и провел там совещание о ликвидации последствий паводка. По итогам совещания он подписал перечень поручений.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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