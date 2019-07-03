Путин подписал указ о мерах по ликвидации паводка в Иркутской области

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что подписал указ, посвященный мерам по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.

Об этом он сказал на совещании с членами правительства.

"После нашего совещания в Братске вышел перечень моих поручений, вы знаете, - напомнил Путин. - Сегодня они все оформлены в указ президента". "Прошу вас руководствоваться этим документом в организации работы на этом направлении", - добавил он.

Путин посетил Братск 30 июня и провел там совещание о ликвидации последствий паводка. По итогам совещания он подписал перечень поручений.