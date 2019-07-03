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Выплаты по уходу за ребенком до трех лет будут получать порядка 856 тыс. семей

Выплаты будут получать семьи, где среднедушевой доход ниже двукратной величины прожиточного минимума на трудоспособного члена семьи

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Выплаты по уходу за ребенком с рождения до трех лет с 2020 года будут получать порядка 856 тыс. семей. Об этом в среду сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Сейчас выплаты [на ребенка в возрасте] до 1,5 лет на первого и второго ребенка получает порядка 446 тыс. наших семей. Начиная с 2020 года с учетом этих изменений уже выплаты от 0 до 3 лет будет получать порядка 856 тыс. семей, это существенный прирост", - сказала она.

Голикова отметила, что такие выплаты будут получать семьи, в которых среднедушевой доход семьи ниже двукратной величины прожиточного минимума на трудоспособного члена семьи.

"Это существенный прирост, а учитывая, что в этой категории граждан с детьми от 1,5 до 3 лет как раз сосредоточено наибольшее количество бедных, то это вклад не только в рождаемость, но и в снижение бедности наших граждан", - подчеркнула она.

Она напомнила, что на сегодняшний день выплаты по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет получают застрахованные граждане, они выплачиваются работодателями в размере 50 рублей.

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил, что на выплату пособий по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет потребуется порядка 70-80 млрд рублей из средств федерального бюджета ежегодно.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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