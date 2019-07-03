Выплаты по уходу за ребенком до трех лет будут получать порядка 856 тыс. семей

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Выплаты по уходу за ребенком с рождения до трех лет с 2020 года будут получать порядка 856 тыс. семей. Об этом в среду сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Сейчас выплаты [на ребенка в возрасте] до 1,5 лет на первого и второго ребенка получает порядка 446 тыс. наших семей. Начиная с 2020 года с учетом этих изменений уже выплаты от 0 до 3 лет будет получать порядка 856 тыс. семей, это существенный прирост", - сказала она.

Голикова отметила, что такие выплаты будут получать семьи, в которых среднедушевой доход семьи ниже двукратной величины прожиточного минимума на трудоспособного члена семьи.

"Это существенный прирост, а учитывая, что в этой категории граждан с детьми от 1,5 до 3 лет как раз сосредоточено наибольшее количество бедных, то это вклад не только в рождаемость, но и в снижение бедности наших граждан", - подчеркнула она.

Она напомнила, что на сегодняшний день выплаты по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет получают застрахованные граждане, они выплачиваются работодателями в размере 50 рублей.

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил, что на выплату пособий по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет потребуется порядка 70-80 млрд рублей из средств федерального бюджета ежегодно.