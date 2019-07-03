Военные инженеры, медики и повара помогают жителям затопленного Тулуна

ТУЛУН /Иркутская область/, 3 июля. /ТАСС/. Два автономных хлебозавода, более 10 автоцистерн и разливочных машин, три плавающих транспортера задействованы в наиболее пострадавшем от паводка городе Иркутской области. Военные, прибывшие в зону бедствия 1 июля, наращивают силы каждый день.

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30 июня президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу в случае необходимости подключить армию к борьбе с паводком в Иркутской области. В регион из Кемеровской области тут же выдвинулся первый сводный отряд Центрального военного округа, в который вошли 50 военнослужащих - инженеры, медики и специалисты материально-технического обеспечения. Всего в зону бедствия направляются тысяча военных. "Мы не могли остаться в стороне от трагедии, которая происходит в Иркутской области. Это только первая группа военнослужащих", - заявил командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин. До дома на бронетранспортере Марш на тяжелой специальной технике до Тулуна у военных занял чуть больше суток - им пришлось преодолеть около 1100 км пути из Кемеровской области. Три плавающих транспортера ПТС-2, которые могут преодолевать любые водные препятствия, сразу приступили к оказанию помощи.

Бронетранспортеры перевозят группы людей по 20 человек в разные части города, разделенные паводком, где до сих пор стоит вода. По обращениям граждан военные сквозь строительный мусор пробираются к цели и помогают пострадавшим разбирать завалы.

"Я еду к своему дому, не был там три дня, хочу посмотреть, что осталось от нажитого. Может, удастся что-то спасти", - сказал один из пассажиров военной техники Виктор Самков. Над городом периодически раздается шум вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор". Винтокрылые машины вместе с беспилотниками ведут воздушный мониторинг зоны паводка, передавая информацию в оперативный штаб. Хлеб и вода С самого утра на улицы Тулуна выехали военные автоцистерны объемом 5,6 и 10 тонн, а также разливочные машины. Для раздачи питьевой воды определили 20 площадок, объявления с адресами специально расклеили по городу. В указанные площадки моментально стянулись люди с канистрами, пластиковыми бутылками, ведрами, ведь с питьевой водой в городе не просто.

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"Военные очень помогают. Они и с водой выручают, и помогают разгребать завалы - если бы не эти мужчины, не знаю, чтобы мы делали", - говорит местная жительница Марина Тимофеева, набирая 5-литровую бутылку воды. К работе также подключились подразделения радиационной, химической и биологической защиты, на своих машинах они запустили доставку технической воды. По заверениям военных, воду в зоне бедствия они будут развозить до тех пор, пока в городе не запустят центральное водоснабжение. Другой проблемой, которую решают военные, стало обеспечение хлебом. С первых дней ЧП из региона стали поступать жалобы на то, что спекулянты, пользуясь ситуацией, взвинтили цены на продукты. Механизированный автономный хлебозавод, который был заброшен в Тулун военной авиацией через аэродром в Братске, 2 июля начал выдать первые буханки.

"В среднем производительность нашего хлебозавода - 3 тонны хлеба в сутки. Мы видим, что люди нуждаются в нем, поэтому будем работать на максимуме, чтобы выпечь как можно больше", - обещает начальник продовольственной службы соединения материально-технического обеспечения ЦВО Евгений Ищенко. Третьего июля был развернут второй хлебозавод. По словам командующего войсками генерал-полковника Александра Лапина, 6 тонн хлеба в сутки позволят закрыть эту проблему для жителей затопленного Тулуна. Вакцинация Задачей военных медиков в Тулуне стала защита личного состава и жителей от гепатита А и брюшного тифа. В условиях высокой влажности и установившейся жары - а днем столбик термометра поднимается до +30 - медики, работающие в зоне ЧС, больше всего опасаются эпидемий. Завезена первая партия - 2 тыс. доз вакцины. Из города Братск на подмогу прибыла автоперевязочная АП-2 - закрытый фургон, внутри которого скрывается полноценная станция, позволяющая оказывать как элементарную первую помощь, вроде перевязок, до более сложных и требующих специальных условий - пункций или катетеризации.