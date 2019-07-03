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В работе Instagram произошел сбой

Больше всего на неполадки жалуются пользователи из США, Великобритании и Франции.

ТАСС, 3 июля. Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в среду в ряде стран, в том числе в России. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector.

"Проблемы в работе Instagram наблюдаются с 8:45 по времени Восточного побережья США (15:45 мск)", - говорится в сообщении.

Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются пользователи в США, Великобритании и Франции. С неполадками также столкнулись в Испании, Португалии, Италии, Германии, Дании, Венгрии, Греции и Канады.

В России о сбоях чаще других сообщают пользователи в Москве.

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