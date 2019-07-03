Почти половина смертей в России в 2019 году связаны с болезнями системы кровообращения

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Порядка 49% от общего количества смертей в России в январе-апреле текущего года связаны с болезнями системы кровообращения, следует из доклада о социально-экономическом положении РФ за январь-май 2019 года, опубликованного в среду на сайте Росстата.

В частности, смертность от данных болезней составила 633 случая на 100 тыс. населения. Годом ранее этот показатель составлял 622,1 тыс. случаев.

Согласно данным Росстата, за четыре месяца текущего года 16% смертей были связанны с новообразованиями, 6,7% - с внешними причинами, 5,2% - болезнями органов пищеварения, 3,4% - болезнями органов дыхания, еще 1,7% - с инфекционными и паразитарными болезнями.

Согласно плану национального проекта "Здравоохранение", смертность от болезней системы кровообращения в РФ должна снизиться с 587,6 случая на 100 тыс. человек до 450. В течение шести лет планируется также переоснащение, в том числе оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения, 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений.

В нацпроект входят восемь федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения", "Кадровое обеспечение", "Национальные исследовательские институты", "Цифровая медицина" и "Экспорт медицинских услуг".