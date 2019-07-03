В России появится регистр льготников, нуждающихся в лекарствах

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о подготовке изменений в законодательство, согласно которым будет создан регистр людей, нуждающихся в льготных лекарствах.

"Сейчас готовится изменения в законодательство, которое связанно с формированием единого регистра льготных категорий граждан, которые нуждаются в льготном лекарственном обеспечении. Это необходимо для того, чтобы у всех уровней публичной власти было полное понимание, какое количество таких граждан, в том числе для того, чтобы определить финансовые механизмы и источники обеспечения лекарственного обеспечения", - сказала она на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

После утверждения изменений в нескольких регионах России планируется запустить пилотный проект "по принципам лекарственного страхования", добавила Голикова.

Запас на четыре месяца

Запас лекарств для федеральных и региональных льготников в субъектах РФ соответствует потребности на четыре месяца, добавила вице-премьер.

"По той информации, которая имеется у нас на сегодняшний день, у нас на 36 млрд рублей региональные лекарства закуплены, и, соответственно, запас для обеспечения региональных льготников лекарственными препаратами составляет четыре месяца", - сказала Голикова.

По ее словам, в федеральном бюджете на льготные лекарства в 2019 году заложено 149,2 млрд рублей, из которых 43 млрд рублей направляется в регионы. Анализ ситуации с недополучением жителями РФ льготных препаратов выявил две основные проблемы: несвоевременное проведение закупок, конкурсов и срыв закупок из-за неявки на торги, а также отсутствие взаимодействия между органами власти субъектов с аптечными и немедицинскими организациями, пояснила вице-премьер.

"Дополнительно Росздравнадзором и Федеральной антимонопольной службой ведутся контрольные мероприятия по наблюдению за соблюдением процедур закупок и обеспечению лекарственными препаратами наших граждан. По результатам контрольных мероприятий по части регионов приняты меры реагирования. По результатам проведения 79 проверок из 155… материалы направлены в прокуратуру", - добавила Голикова.

В новость были внесены изменения (17:42 мск) - меняется заголовок, приводятся подробности.