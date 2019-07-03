Дополнительную матпомощь получат 36 тыс. многодетных семей Урала и Сибири

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Порядка 36 тыс. многодетных семей из регионов Урала и Сибири начнут получать дополнительную финансовую помощь при рождении третьего и последующих детей с 2020 года. Об этом в среду сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"На сегодняшний день у нас получают субсидии 65 регионов страны. И не получают из регионов, отнесенных к регионам Урала и Сибири - их девять. Это Тюменская, Новосибирская, Томская области, Республики Алтай, Хакасия, Тыва, Красноярский край, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Жители этих регионов, начиная с 2020 года, будут получать эти выплаты, а регионы - соответствующие субсидии. Количество семей, которые, по нашим оценкам, будут получать дополнительную финансовую помощь - 36 тыс. семей", - сказала она.

Голикова напомнила, что президент ранее высказывал предложения о субсидировании из федерального бюджета регионов Урала и Сибири для осуществления выплат семьям при рождении третьего и последующего детей.

"Мы с вами обсуждали это раньше, речь здесь идет не только о демографии, хотя напрямую к демографии имеет отношение. Речь идет о том, чтобы стабилизировать людей в этих регионах, закрепить население в этих территориях и предотвратить миграцию", - подчеркнул в ходе совещания Путин.