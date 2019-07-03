{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье

Путин поблагодарил всех, кто занимается освобождением косаток на Дальнем Востоке

Вице-премьер Алексей Гордеев в свою очередь доложил главе государства, что первая партия животных уже прибыла к месту своего естественного обитания

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто участвует в работе по освобождению косаток из места их временного содержания в бухте Средняя на Дальнем Востоке.

На эту тему
Что известно о "китовой тюрьме" в Приморье

"Спасибо всем, кто принимал участие в этой работе", - заявил он на совещании с членами правительства.

Вице-премьер Алексей Гордеев, выступая с докладом на эту тему, отдельно поблагодарил сотрудников ГИБДД, которые также оказывали помощь специалистам в этой работе. "Их все ругают, хоть вы похвалили, - ответил Путин. - Косаток сопроводили - это хорошо, спасибо им".

Гордеев доложил главе государства, что первая партия животных, содержавшихся в неволе, уже прибыла к месту своего естественного обитания. По его словам, на следующей неделе будет выпущена вторая партия. "Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить всех специалистов, кто в этом участвует, это уникальная работа", - заключил вице-премьер.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГордеев, Алексей ВасильевичРоссияПриморский крайСитуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
Голикова сообщила, что регионы РФ на четыре месяца обеспечены лекарствами для льготников
Вице-премьер также указала на проблемы со своевременным проведением закупок, а также отсутствием взаимодействия между органами власти субъектов с аптечными и немедицинскими организациями
Читать полностью