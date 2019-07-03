Путин поблагодарил всех, кто занимается освобождением косаток на Дальнем Востоке

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто участвует в работе по освобождению косаток из места их временного содержания в бухте Средняя на Дальнем Востоке.

"Спасибо всем, кто принимал участие в этой работе", - заявил он на совещании с членами правительства.

Вице-премьер Алексей Гордеев, выступая с докладом на эту тему, отдельно поблагодарил сотрудников ГИБДД, которые также оказывали помощь специалистам в этой работе. "Их все ругают, хоть вы похвалили, - ответил Путин. - Косаток сопроводили - это хорошо, спасибо им".

Гордеев доложил главе государства, что первая партия животных, содержавшихся в неволе, уже прибыла к месту своего естественного обитания. По его словам, на следующей неделе будет выпущена вторая партия. "Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить всех специалистов, кто в этом участвует, это уникальная работа", - заключил вице-премьер.