Пользователи сообщают о сбое в работе WhatsApp

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в среду в ряде стран мира. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего жалоб на неполадки поступило от пользователей из стран Европы (Германии, Бельгии, Нидерландов) и Латинской Америки (Бразилии, Аргентины, Уругвая).

У пользователей возникают проблемы с отправлением и получением сообщений (78%), соединением (19%) и входом в систему (1%).

В России на сбои чаще всего жалуются жители Москвы.