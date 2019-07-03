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Пользователи сообщают о сбое в работе WhatsApp

У пользователей возникают проблемы с отправлением и получением сообщений

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в среду в ряде стран мира. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего жалоб на неполадки поступило от пользователей из стран Европы (Германии, Бельгии, Нидерландов) и Латинской Америки (Бразилии, Аргентины, Уругвая).

У пользователей возникают проблемы с отправлением и получением сообщений (78%), соединением (19%) и входом в систему (1%).

В России на сбои чаще всего жалуются жители Москвы.

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