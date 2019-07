Пятый канал: что смотрит современный зритель

Аудитория Пятого канала показывает уверенный рост с 2008 года, и телевизионный сезон 2018-2019 гг. не стал исключением - Пятый канал завершил его c положительной динамикой. Главным рекордом сезона была объявлена доля канала в категории "Все 18+" - она составила 6,7%, что на 6% больше прошлогодних показателей. Среди всех россиян в возрасте от 25 до 59 лет доля канала - 6,2%, а в вечерний будничный прайм-тайм среди женщин того же возраста канал, по данным Mediascope, занял третье место с долей 9,5%.

Премьера сериала "Стражи отчизны" показала отличные результаты. Среди совершеннолетних россиян доля просмотра составила 7,1%, но особенно сериал полюбился мужчинам от 45 до 59 лет: доля 10,1%. Более того, сериал стал победителем в номинации "Телевизионные сериалы детективной и правоохранительной тематики" ХXI Московского международного фестиваля детективных фильмов DetectiveFEST.

Сериал "Свои" с декабря 2018-го по январь 2019-го прошел в вечернем будничном эфире с показателем 9,9% у женщин от 25 до 59 лет, а "Великолепная пятерка" - с долей 8,7% в этой же категории, что принесло каналу 12,8% в прайм-тайм среди женщин того же возраста с высоким доходом. Кроме того, сериал про пятерых сотрудников Петровского РОВД Петербурга отметили специальным дипломом фестиваля DetectiveFEST.

Флагман информационного вещания

Несмотря на то, что на телевидении все больше и больше эфирного времени уделяется развлекательному контенту, представить современный телеканал без новостной составляющей довольно трудно. У Пятого за новости отвечает информационно-аналитическая программа "Известия. Главное" (16+), которая является одним из самых рейтинговых проектов канала. В прошедшем телесезоне программа выходила с обновленной графикой, сохранив за собой функцию оперативного информирования о важных событиях и объективный подход к выбору тем.

В телесезоне 2018-2019 гг. среди всех россиян в возрасте от 25 до 59 лет доля программы составила 6,4%, а 11 мая продемонстрировала наивысший показатель за сезон – целых 10,2%, что обеспечило Пятый вторым местом среди всех национальных каналов в тайм-слоте 00:00-00:56.

Будничные выпуски программы (с понедельника по четверг в тайм-слоте 00:00-00:25) демонстрируют отличные показатели среди женщин от 25 до 59 лет - 11,8%, это первое место среди всех национальных телеканалов. Среди всех россиян в этом возрасте доля чуть меньше, но тоже внушительная - 8,7%.

Пятый канал в сети

В современном мире телеканал не может ограничивать себя и присутствовать исключительно на одной кнопке телевизионного пульта. Интернет стал доступным практически всем и проник во многие сферы жизни. Конечно, туда пришли и телеканалы. Пятый уделяет активное внимание наполнению официального сайта и ведению профилей в социальных сетях. По данным "Яндекс.Метрики", трафик на сайте Пятого канала в апреле текущего года достиг показателей порядка 14 млн посетителей и более 20 млн визитов в месяц.

Интернет-аудитория Пятого стремительно растет. К примеру, с июня прошлого года по май текущего на официальном сайте было зафиксировано 67,7 млн посетителей, 166 миллионов визитов и 271 млн просмотров. По сравнению с показателями предыдущего телесезона, число визитов выросло на 28%, а просмотров и посетителей - на 25%.

Кроме того, на те же 25% вырос трафик из социальных сетей. Количество подписчиков в группах Пятого канала в социальных сетях за год выросло на 191%, суммарный охват - свыше 10 млн человек.

Две статуэтки ТЭФИ и не только

Высокие рейтинги аудитории и преданность зрителей - не единственный критерий оценки качества работы телеканала. Признание членов жюри фестивалей и конкурсов, а также экспертов различных профильных отраслей говорит о всестороннем развитии канала, высоком уровне выпускаемой им продукции и коллективном профессионализме.

Телевизионный сезон 2018-2019 гг. стал для Пятого канала рекордным по количеству наград. Осенью Пятый получил две статуэтки ТЭФИ-2018. Первую - за благотворительный проект "День ангела" в номинации "Утренняя программа", а вторую - в качестве специального почетного приза Академии российского телевидения за вклад в телевизионное искусство, приуроченный к 80-летию ленинградского телевидения.

Не остались без наград и сериалы, производством которых занимается Пятый канал. Сериал "Свои" вошел в число финалистов ТЭФИ-2018 в номинации "Телевизионный сериал", победил в международном конкурсе в области телевизионного маркетинга, промоушена и дизайна PromaxBDA Asia-2018 в номинации Best use of digital и был награжден в Национальной премии бизнес-коммуникаций-2018 в номинации "Лучшая маркетинговая кампания". На конкурсе "Медиабренд" награды получили сериалы "Барс" - в номинациях "Лучшая режиссерская работа" и "Лучший проморолик российского фильма или сериала" - и "Стражи отчизны" в номинации "Лучший проект с использованием технологий VR/AR".