Пятый канал: что смотрит современный зритель

Российский телеканал с самой долгой историей рассказывает о результатах прошедшего телесезона: новые рекордные показатели аудитории, премьеры сериалов собственного производства и многочисленные награды.

Аудитория продолжает расти

Аудитория Пятого канала показывает уверенный рост с 2008 года, и телевизионный сезон 2018-2019 гг. не стал исключением - Пятый канал завершил его c положительной динамикой. Главным рекордом сезона была объявлена доля канала в категории "Все 18+" - она составила 6,7%, что на 6% больше прошлогодних показателей. Среди всех россиян в возрасте от 25 до 59 лет доля канала - 6,2%, а в вечерний будничный прайм-тайм среди женщин того же возраста канал, по данным Mediascope, занял третье место с долей 9,5%.

Возросла за сезон и среднемесячная аудитория, также показав рекордные значения - в ноябре в категории среди россиян в возрасте от 25 до 59 лет было зафиксировано число 6,7%, а в феврале в категориях "Все 4+" и "Все 18+" - 6,8% и 7,1% соответственно. Рекорд по доле за неделю Пятый поставил в конце сентября - 7,3%, а высший показатель по среднесуточной доле среди всех россиян в возрасте от 25 до 59 лет был в ноябре - 8,7%.

За февраль текущего года доля Пятого канала среди всех совершеннолетних жителей России составила 7,13%. Положительная тенденция намечена в категории "Все 4+": с 2010 года рост составил более 220%. В 2016 году показатель был на отметке 5,8%, в конце 2018-го - 6,3%, а в феврале 2019-го - 6,8% - это обеспечило Пятому четвертое место в рейтинге федеральных телеканалов.

В июне доля Пятого канала в аудиториях "Все 4+" и "Все 18+" достигла исторического рекорда и составила 7% и 7,3% соответственно. Показатели среднемесячной доли в целевой аудитории "Все 25-59" в первый месяц лета выросли до 6,6%.

Среди всех россиян в возрасте от 25 до 59 лет Пятый канал уже третий год подряд выступает лидером среди всех национальных телеканалов по среднесуточному времени просмотра. По майским данным Mediascope, представители данной категории аудитории смотрят Пятый канал 87 минут в день.

Пятый канал вещает в эфире всех 85 субъектов России, однако наибольший рост аудитории в сезоне 2018-2019 гг. показал Хабаровский край: если в прошлом сезоне у его жителей доля в целом за сутки составляла 7,7%, то к концу мая она выросла до 10,6%. Второе место поделили Санкт-Петербург и Тюмень: у них по 8,8%, тройку лидеров замкнул Новосибирск с показателем 8,6%, а на четвертом месте оказалась Пермь с 8,2%.

Ставка на сериалы

Особой популярностью у зрителей Пятого пользуются сериалы, производством которых телеканал занимается самостоятельно: "Свои" (16+), "Великолепная пятерка" (16+), "Стражи отчизны" (16+). К новому сезону канал подготовил интересные новинки: "Крепкие орешки" (16+), "Напарники" (16+) и адаптацию популярного во всем мире "Касла" (16+) - сериал "Барс" (16+).