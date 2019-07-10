Пятый канал: что смотрит современный зритель

Российский телеканал с самой долгой историей рассказывает о результатах прошедшего телесезона: новые рекордные показатели аудитории, премьеры сериалов собственного производства и многочисленные награды.
Аудитория продолжает расти
Аудитория Пятого канала показывает уверенный рост с 2008 года, и телевизионный сезон 2018-2019 гг. не стал исключением - Пятый канал завершил его c положительной динамикой. Главным рекордом сезона была объявлена доля канала в категории "Все 18+" - она составила 6,7%, что на 6% больше прошлогодних показателей. Среди всех россиян в возрасте от 25 до 59 лет доля канала - 6,2%, а в вечерний будничный прайм-тайм среди женщин того же возраста канал, по данным Mediascope, занял третье место с долей 9,5%.
Возросла за сезон и среднемесячная аудитория, также показав рекордные значения - в ноябре в категории среди россиян в возрасте от 25 до 59 лет было зафиксировано число 6,7%, а в феврале в категориях "Все 4+" и "Все 18+" - 6,8% и 7,1% соответственно. Рекорд по доле за неделю Пятый поставил в конце сентября - 7,3%, а высший показатель по среднесуточной доле среди всех россиян в возрасте от 25 до 59 лет был в ноябре - 8,7%.
За февраль текущего года доля Пятого канала среди всех совершеннолетних жителей России составила 7,13%. Положительная тенденция намечена в категории "Все 4+": с 2010 года рост составил более 220%. В 2016 году показатель был на отметке 5,8%, в конце 2018-го - 6,3%, а в феврале 2019-го - 6,8% - это обеспечило Пятому четвертое место в рейтинге федеральных телеканалов.
В июне доля Пятого канала в аудиториях "Все 4+" и "Все 18+" достигла исторического рекорда и составила 7% и 7,3% соответственно. Показатели среднемесячной доли в целевой аудитории "Все 25-59" в первый месяц лета выросли до 6,6%.
Среди всех россиян в возрасте от 25 до 59 лет Пятый канал уже третий год подряд выступает лидером среди всех национальных телеканалов по среднесуточному времени просмотра. По майским данным Mediascope, представители данной категории аудитории смотрят Пятый канал 87 минут в день.
Пятый канал вещает в эфире всех 85 субъектов России, однако наибольший рост аудитории в сезоне 2018-2019 гг. показал Хабаровский край: если в прошлом сезоне у его жителей доля в целом за сутки составляла 7,7%, то к концу мая она выросла до 10,6%. Второе место поделили Санкт-Петербург и Тюмень: у них по 8,8%, тройку лидеров замкнул Новосибирск с показателем 8,6%, а на четвертом месте оказалась Пермь с 8,2%.
Ставка на сериалы
Особой популярностью у зрителей Пятого пользуются сериалы, производством которых телеканал занимается самостоятельно: "Свои" (16+), "Великолепная пятерка" (16+), "Стражи отчизны" (16+). К новому сезону канал подготовил интересные новинки: "Крепкие орешки" (16+), "Напарники" (16+) и адаптацию популярного во всем мире "Касла" (16+) - сериал "Барс" (16+).
Премьера сериала "Стражи отчизны" показала отличные результаты. Среди совершеннолетних россиян доля просмотра составила 7,1%, но особенно сериал полюбился мужчинам от 45 до 59 лет: доля 10,1%. Более того, сериал стал победителем в номинации "Телевизионные сериалы детективной и правоохранительной тематики" ХXI Московского международного фестиваля детективных фильмов DetectiveFEST.
Сериал "Свои" с декабря 2018-го по январь 2019-го прошел в вечернем будничном эфире с показателем 9,9% у женщин от 25 до 59 лет, а "Великолепная пятерка" - с долей 8,7% в этой же категории, что принесло каналу 12,8% в прайм-тайм среди женщин того же возраста с высоким доходом. Кроме того, сериал про пятерых сотрудников Петровского РОВД Петербурга отметили специальным дипломом фестиваля DetectiveFEST.
Флагман информационного вещания
Несмотря на то, что на телевидении все больше и больше эфирного времени уделяется развлекательному контенту, представить современный телеканал без новостной составляющей довольно трудно. У Пятого за новости отвечает информационно-аналитическая программа "Известия. Главное" (16+), которая является одним из самых рейтинговых проектов канала. В прошедшем телесезоне программа выходила с обновленной графикой, сохранив за собой функцию оперативного информирования о важных событиях и объективный подход к выбору тем.
В телесезоне 2018-2019 гг. среди всех россиян в возрасте от 25 до 59 лет доля программы составила 6,4%, а 11 мая продемонстрировала наивысший показатель за сезон – целых 10,2%, что обеспечило Пятый вторым местом среди всех национальных каналов в тайм-слоте 00:00-00:56.
Будничные выпуски программы (с понедельника по четверг в тайм-слоте 00:00-00:25) демонстрируют отличные показатели среди женщин от 25 до 59 лет - 11,8%, это первое место среди всех национальных телеканалов. Среди всех россиян в этом возрасте доля чуть меньше, но тоже внушительная - 8,7%.
Пятый канал в сети
В современном мире телеканал не может ограничивать себя и присутствовать исключительно на одной кнопке телевизионного пульта. Интернет стал доступным практически всем и проник во многие сферы жизни. Конечно, туда пришли и телеканалы. Пятый уделяет активное внимание наполнению официального сайта и ведению профилей в социальных сетях. По данным "Яндекс.Метрики", трафик на сайте Пятого канала в апреле текущего года достиг показателей порядка 14 млн посетителей и более 20 млн визитов в месяц.
Интернет-аудитория Пятого стремительно растет. К примеру, с июня прошлого года по май текущего на официальном сайте было зафиксировано 67,7 млн посетителей, 166 миллионов визитов и 271 млн просмотров. По сравнению с показателями предыдущего телесезона, число визитов выросло на 28%, а просмотров и посетителей - на 25%.
Кроме того, на те же 25% вырос трафик из социальных сетей. Количество подписчиков в группах Пятого канала в социальных сетях за год выросло на 191%, суммарный охват - свыше 10 млн человек.
Две статуэтки ТЭФИ и не только
Высокие рейтинги аудитории и преданность зрителей - не единственный критерий оценки качества работы телеканала. Признание членов жюри фестивалей и конкурсов, а также экспертов различных профильных отраслей говорит о всестороннем развитии канала, высоком уровне выпускаемой им продукции и коллективном профессионализме.
Телевизионный сезон 2018-2019 гг. стал для Пятого канала рекордным по количеству наград. Осенью Пятый получил две статуэтки ТЭФИ-2018. Первую - за благотворительный проект "День ангела" в номинации "Утренняя программа", а вторую - в качестве специального почетного приза Академии российского телевидения за вклад в телевизионное искусство, приуроченный к 80-летию ленинградского телевидения.
Не остались без наград и сериалы, производством которых занимается Пятый канал. Сериал "Свои" вошел в число финалистов ТЭФИ-2018 в номинации "Телевизионный сериал", победил в международном конкурсе в области телевизионного маркетинга, промоушена и дизайна PromaxBDA Asia-2018 в номинации Best use of digital и был награжден в Национальной премии бизнес-коммуникаций-2018 в номинации "Лучшая маркетинговая кампания". На конкурсе "Медиабренд" награды получили сериалы "Барс" - в номинациях "Лучшая режиссерская работа" и "Лучший проморолик российского фильма или сериала" - и "Стражи отчизны" в номинации "Лучший проект с использованием технологий VR/AR".
Сразу два проекта Пятого канала стали финалистами VII ежегодной национальной премии в области событийного маркетинга и специальных мероприятий "Событие года" . Проект "Юбилей Пятого канала. 80 лет легендарного телевидения" одержал победу в номинации "Юбилей компании", а шоу "Алые паруса-2018" завоевало золото в двух номинациях - "Лучшая режиссура и постановка мероприятия" и "Лучшая PR-кампания события".
Наградами были отмечены не только проекты, но и сотрудники Пятого канала. Так, директор дирекции программ и маркетинга Марина Белова заняла вторые места в Национальной премии бизнес-коммуникаций в 2018 и 2019 годах - в номинациях "Лучший директор по маркетингу" и "Лучший маркетолог" соответственно. А создатели сериала "След" - Александр Левин, Эжен Щедрин и Юрий Каменецкий - были удостоены специального приза от Ассоциации продюсеров кино и телевидения - "За реализацию мечты продюсера".