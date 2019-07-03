Путин назначил начальника ГУ МЧС по Москве заместителем министра по чрезвычайным ситуациям

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин своим указом назначил начальника Главного управления МЧС по Москве генерал-полковника внутренней службы Илью Денисова заместителем министра по чрезвычайным ситуациям. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить генерал-полковника внутренней службы Денисова Илью заместителем министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, освободив его от занимаемой должности", - говорится в указе.

48-летний Илья Денисов стал восьмым замглавы МЧС России.

Он возглавлял ГУ МЧС по Москве с 2015 года, под его руководством в столице были потушены десятки крупных и сложных пожаров, в результате были спасены сотни человеческих жизней. Денисов является одним из опытнейших специалистов пожарного дела России.

Денисов родился 14 июня 1971 года во Владимире. Закончив Тольяттинское высшее военное строительное командное училище, был направлен служить на военно-морскую базу в Санкт-Петербург. Затем стал командиром военной команды противопожарной защиты и спасательных работ. В дальнейшем служил на различных должностях в столичных подразделениях пожарной охраны, был заместителем Северо-Западного регионального центра МЧС, после чего был назначен начальником ГУ МЧС по Москве. Награжден медалями "За отвагу" и "За спасение погибавших" и другими наградами.