Путин назначил Забатурина прокурором Московской области

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на должность прокурора Московской области Сергея Забатурина. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить на пятилетний срок Забатурина Сергея Владимировича прокурором Московской области, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.

С июля 2017 года советник юстиции 3-го класса Забатурин занимал пост Московского межрегионального транспортного прокурора. В органах прокуратуры на различных должностях он проработал более 20 лет. Забатурин был награжден медалью "За отличие" и нагрудным знаком почетного работника прокуратуры.

Ранее должность прокурора Подмосковья занимал Алексей Захаров. 13 марта он был назначен заместителем генпрокурора РФ, обязанности прокурора Московской области исполнял Валерий Войнов.

Также Олег Жариков назначен прокурором Карачаево-Черкесской Республики, Владимир Владимиров - Северо-Западным транспортным прокурором.