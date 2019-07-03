Суд расторг брак Аршавина, оставив ребенка с матерью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Красносельский районный суд Петербурга в среду расторг брак бывшего футболиста Андрея Аршавина с журналисткой Алисой Казьминой (Аршавиной), определив место жительства их двухлетней дочери с матерью. Об этом журналистам сообщила адвокат Аршавина Виктория Савицкая после судебного заседания, которое прошло в закрытом режиме.

На оглашении решения суда Аршавин и его экс-супруга отсутствовали.

"Брак расторгнут <...> Место нахождения ребенка - с матерью", - сказала Савицкая.

По решению суда, Аршавин должен будет выплачивать дочери алименты в размере одной восьмой от дохода.

Адвокат Алисы Александр Добровинский заявил журналистам, что на этом судебный спор не закончен - защита экс-супруги Аршавина намерена добиваться раздела имущества.

"При разделе имущества обычно речь идет о деньгах, <...> поэтому будем бороться", - добавил Добровинский.

О браке Аршавина

Аршавин женился на журналистке Казьминой в 2016 году, позже у них родилась дочь. Ранее сообщалось, что бракоразводный процесс рассматривался мировым судьей в Санкт-Петербурге, однако в феврале текущего года в этой инстанции было принято решение о передаче гражданского дела в районный суд.

В ноябре 2018 года футболист объявил о завершении карьеры. В составе петербургского "Зенита" он стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, в составе сборной России выиграл бронзу чемпионата Европы 2008 года. В настоящее время Аршавин, по данным официального сайта ФК "Зенит", занимает должность тренера юношеской команды U-15 в академии клуба.