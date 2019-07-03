Количество несанкционированных свалок в России сократилось в несколько раз

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Количество несанкционированных свалок с начала реформы отрасли обращения с отходами сократилось в пять-шесть раз. Это стало основной причиной удорожания тарифа для населения на вывоз коммунального мусора, сообщил вице-премьер РФ Алексей Гордеев в среду на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

Что происходит с мусором после попадания в контейнер и как его сортируют

"Внедрение новой модели привело к объективному подорожанию этой услуги по обращению с отходами, в первую очередь причина удорожания - закрытие несанкционированных объектов, незаконных свалок. За этот период сократилось количество таких объектов в 5-6 раз, было 11 тыс. в стране. С 1 января стоимость коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами увеличилась с 66 рублей на человека до 92,5 рублей в месяц", - сказал Гордеев, отметив, что это среднее значение, и даже в границах одного региона может быть большой разброс.

Реформа мусорной отрасли стартовала в РФ с января 2019 года, она призвана сделать отрасль транспарентной, а обращение с мусором - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Для перехода на новую систему были установлены новые тарифы на вывоз мусора, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов и современный подход к обращению с отходами. Целевые показатели реформы отражены в национальном проекте "Экология".

По словам главы ФАС Игоря Артемьева, который также принял участие в совещании, в целом тарифы на вывоз мусора в России повысились на 5,6% с января 2019 года. Он добавил, что его ведомство проверило ценообразование в регионах РФ, в том числе в Омской области, о которой говорилось в ходе прямой линии с президентом. Тариф там на вывоз мусора для населения в ближайшее время будет снижен в два раза. Аналогичная ситуация сложилась в Свердловской области, сказала Артемьев.

"Если говорить в целом, такие нарушения (со значительным ростом стоимости вывоза бытового мусора для населения - прим. ТАСС) были выявлены в 15 субъектах РФ. По всем этим субъектам выданы предписания, и тарифы будут снижены. Мы провели расчеты и доказали, что туда заложены экономически необоснованные затраты", - сказал глава антимонопольной службы.

Потенциал для снижения тарифа

Гордеев напомнил, что раздельный сбор отходов, который постепенно внедряется в России с 2019 года, может в перспективе позволить снизить стоимость вывоза мусора для населения. На первом этапе система будет двухпотоковая: жителям предстоит сортировать свой мусор на перерабатываемые и неперерабатываемые материалы. "Следующим шагом будет освобождение граждан от необходимости платить за вывоз сухого [пригодного для переработки] мусора, поскольку эта ликвидная фракция будет поступать во вторичный оборот как сырье для переработки. Здесь большие резервы для снижения в будущем тарифов", - добавил он.

Путин отметил, что рост тарифов на мусор "не должен быть галопирующим", и если он неизбежен, то на него нужно вовремя реагировать, чтобы "регионы не хулиганили, а вовремя, своевременно и взвешенно принимали решения".