Специалисты рассчитывают восстановить поврежденный при взрыве газа дом в Коврове

ВЛАДИМИР, 3 июля. /ТАСС/. Жилой пятиэтажный дом, поврежденный при взрыве бытового газа в Коврове Владимирской области, подлежит ремонту, необходимо заменить некоторые несущие конструкции. Об этом ТАСС в среду сообщила представитель городской администрации Юлия Миронова.

"Обследование здания уже проведено силами ковровских специалистов. По предварительным оценкам, восстановлению подлежат некоторые несущие конструкции с частичной заменой конструктивных элементов", - сказала она, уточнив, что власти отказались от обследования здания комплексом "Струна".

По данным областной администрации, сейчас власти продолжают принимать документы на выплату компенсаций жителям поврежденных квартир. Как ожидается, люди смогут получить деньги уже на этой неделе. Кроме того, продолжается лечение пострадавших. Двое из них находятся в ожоговом центре Нижнего Новгорода, большинство - в Центральной городской больнице (ЦГБ) Коврова.

"Из шести пациентов, которые были на вчерашний день, три человека выписаны, оставшиеся продолжат лечение", - уточнила ТАСС заместитель главного врача ЦГБ Коврова Наталья Саламатина.

ЧП произошло ночью в минувшую субботу. Следствие в качестве основной версии случившегося рассматривает неадекватные действия сына погибшего мужчины, который накануне ЧП выписался из специализированной клиники. Сообщается, что он перерезал шланги, идущие к плите и газовой колонке. Это стало причиной утечки газа и последующего взрыва. В результате инцидента 11 человек получили травмы, один погиб.