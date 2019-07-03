Панихида по морякам-подводникам пройдет в четверг в Кронштадте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Панихида по погибшим в Баренцевом море подводникам пройдет в четверг в главном храме российских моряков - Кронштадтском морском соборе в присутствии 180 священников со всей России. Об этом сообщила в среду ТАСС руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии РПЦ Наталья Родоманова.

Что известно о гибели моряков при пожаре на глубоководном аппарате

"Завтра в Кронштадтском морском соборе пройдет особая панихида с большим количеством участвующего духовенства. На ней будут присутствовать все участники сборов, посвященных 10-летию восстановления института военного духовенства, которые в эти дни проходят в Кронштадте. На это мероприятие со всех концов страны прибыли 180 священников, которые осуществляют служение в воинских частях. Все они соберутся на этой панихиде", - сказала Родоманова.

По ее данным, панихиду отслужит настоятель Кронштадтского морского собора - архимандрит Алексий (Ганьжин), который возглавляет в Санкт-Петербургской епархии отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами.

На панихиде будут присутствовать около 200 моряков Кронштадтского гарнизона.

Первого июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота, при проведении батиметрических измерений возник пожар. В результате погибли 14 моряков-подводников, из них семь - капитаны первого ранга, двое - Герои России.

Морской собор в честь 200-летия российского флота был заложен по указу императора Николая II в 1903 году и строился по проекту зодчего Василия Косякова в византийской стилистике собора Святой Софии в Константинополе. Задуманный как памятник всем морякам, погибшим за Отечество, собор считался духовным центром российского флота. На памятных досках были высечены имена 12 тыс. погибших моряков, за которых здесь ежедневно возносилась молитва. Храм стал градостроительной доминантой Кронштадта - его главный купол виден со всех точек Невского фарватера.