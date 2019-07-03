Никитин рассказал о создаваемом в Нижегородской области Институте производительности труда

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Создание Национального института производительности труда в Нижнем Новгороде позволит выработать комплексный подход к подготовке кадров, который объединит науку, образование и бизнес. Такое мнение высказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на презентации проекта института, которая прошла в среду на Всероссийском форуме "Производительность 360" в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что создание Института производительности труда в Нижнем Новгороде позволит готовить руководителей и профессиональные коллективы предприятий, а также тренеров и преподавателей для региональных центров компетенций. Власти региона рассчитывают, что институт впоследствии станет частью научно-образовательного центра (НОЦ). Реализация проекта, который поддержали министр экономического развития РФ Максим Орешкин и рабочая подгруппа "Производительность труда" Госсовета РФ, оценивается от 4,3 до 9,3 млрд рублей в зависимости от места размещения.

"Мы предлагаем комплексный подход к подготовке кадров, который прочно связывает науку, образование и бизнес. Создание Национального института именно в Нижегородской области обусловлено тем, что наш регион - это промышленно-инновационный центр, в котором сконцентрировано более 600 крупных и средних предприятий. Здесь осуществляют свою деятельность такие экономические гиганты, как Росатом, Ростех, Группа ГАЗ, Лукойл, Русполимет, Русвинил, Сибур, Оргхим и многие другие", - цитирует Никитина пресс-служба правительства региона.

По словам губернатора, создание Национального института производительности позволит объединить и повысить эффективность 65 региональных центров компетенций и станет "своего рода инфраструктурным фундаментом для реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". Никитин добавил, что ориентиром для создания института станут бизнес-школа "Сколково" и корпоративный университет Сбербанка.

"Уже сегодня идет активный процесс переговоров с возможными участниками и партнерами этого проекта. В качестве ключевых партнеров мы, безусловно, видим госкорпорацию "Росатом", Федеральный центр компетенций и ведущие вузы нашего региона", - добавил Никитин.

Второй федеральный форум "Производительность 360" проходит в Нижнем Новгороде, его участниками стали более 500 человек из 85 регионов. На форуме обсуждают вопросы реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости", аспекты внедрения бережливых технологий в промышленности, здравоохранении и образовании.