Минобрнауки разрешит вузам учитывать результаты ЕГЭ по китайскому при приеме с 2020 года

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Минобрнауки России намерено разрешить вузам при приеме на обучение учитывать результаты единого госэкзамена по китайскому языку с 2020 года. Соответствующий проект приказа размещен в среду на портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что министерство предлагает утвердить новый перечень вступительных испытаний при приеме в вуз.

"Принятие новой редакции перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и программам специалитета позволит образовательным организациям высшего образования использовать при организации приема на обучение результаты единого государственного экзамена по любому иностранному языку, в том числе по китайскому языку", - говорится в пояснительной записке к документу.

Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу 1 января 2020 года.

В этом году одиннадцатиклассники впервые смогли сдать ЕГЭ по китайскому языку, он стал пятым доступным для выбора иностранным языком, наряду с английским, французским, немецким и испанским.