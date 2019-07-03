Собянин: туристический поток в Москву связан с проведением различных фестивалей

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Сезонность прибытия туристов в Москву связана со столичными фестивалями, которые привлекают своей программой все больше россиян и иностранцев. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Москва 24".

"Поток туристов прямо связан с нашей фестивальной активностью. Чем интереснее и крупнее фестиваль, тем больше туристов приезжают и из России, и из-за рубежа", - сказал Собянин.

По его словам, чемпионат мира по футболу в 2018 году дал позитивный толчок развитию туризма в столице, но это "не разовое воздействие на умы туристов и желание приехать в Россию". Собянин считает, что мировое первенство дало иностранцам возможность в целом иначе взглянуть на Москву и Россию.

"Все фестивали носят яркий международный выраженный характер, в них участвуют десятки различных стран: новогодний фестиваль "Путешествие в Рождество" - десятки стран, все европейские крупные города; также весенний фестиваль, связанный с акапелла и хоровым пением; фестиваль исторических реконструкций - участники из Великобритании, Америки, Франции, Италии, Азии. Это международные мероприятия", - сказал мэр.

Он добавил, что туристические компании планируют туры по графикам фестивалей. Двенадцать крупных городских фестивалей планируется провести в Москве в 2019 году в рамках цикла "Московские сезоны".