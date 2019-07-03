Испания выразила соболезнования из-за последствий наводнений в Иркутской области

МАДРИД, 3 июля. /ТАСС/. МИД Испании выразил соболезнования в связи с погибшими из-за наводнений в Иркутской области. Об этом говорится в распространенном в среду пресс-релизе внешнеполитического ведомства пиринейского королевства.

"Испания передает властям и российскому народу свое глубокое сожаление по поводу серьезных последствий наводнений в Иркутске. Мы сожалеем о погибших, пропавших без вести и госпитализированных в результате этой катастрофы, которая затронула более 32 тыс. человек", - говорится в сообщении министерства. МИД "выражает соболезнования родственникам и близким жертв и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим", отмечается в нем.

По данным МЧС, с 25 июня 2019 года в шести районах Иркутской области произошло подтопление в 98 населенных пунктах. В результате паводка погибли 20 человек, судьба 15 пока остается неизвестной. За медицинской помощью обратилось 1415 человек, госпитализированы 221 человек, в том числе 41 ребенок.