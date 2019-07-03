Цифровую образовательную среду создадут более чем в 90 школах Чечни

ГРОЗНЫЙ, 3 июля. /ТАСС/. Цифровая образовательная среда в 2019 году будет создана в более чем 90 школах Чеченской Республики в рамках федерального одноименного проекта нацпроекта "Образование". Об этом ТАСС сообщил в среду региональный министр образования и науки Исмаил Байханов.

Целевая модель цифровой образовательной среды предполагает разработку и внедрение системы дистанционного обучения, оснащение образовательных организаций оборудованием, необходимым для бесперебойной работы интернета, оснащение учреждений компьютерными и лингафонными классами, приобретение лицензионного программного обеспечения, интерактивных комплексов, цифровых лабораторий.

"В текущем году в рамках данного проекта будет внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 94 школах республики. На эти цели выделено более 207 млн рублей", - сказал глава министерства.

По его словам, реализация проекта направлена на создание в Чеченской Республике к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов.

"В рамках проекта "Цифровая образовательная среда" в республике планируется переход образовательных организаций на федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды, создание центров цифрового образования "IT-куб" с охватом не менее 1500 детей, обеспечение высокоскоростным интернет-соединением всех образовательных организаций региона", - отметил Байханов.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.