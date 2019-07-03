Собянин: программа реновации не решит проблему недостатка жилья в Москве

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Программа реновации жилья в Москве не создаст переизбытка жилых площадей в столице, а также не спровоцирует прибытие большого числа мигрантов ввиду высокой стоимости квадратного метра в новых домах. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Москва-24".

"Считаю, что ни в коем случае не будет [переизбытка жилья] в силу того, что главная проблема, одна из главных проблем - не избыток, а недостаток жилья. По обеспеченности жильем Москва занимает последнее место среди всех крупнейших мегаполисов мира, это до реновации. Реновация, конечно, даст какой-то небольшой плюс, это хорошо. Но не кардинальный, к сожалению", - сказал Собянин.

По его словам, "не будет массового приезда мигрантов под эту программу". Жилье, которое строится в рамках программы реновации считается достаточно дорогим по рыночным ценам, в первую очередь для самих москвичей, отметил Собянин.

Он добавил, что стоимость квадратного метра в построенных по реновации домах на 30-40% выше, чем в прежних пятиэтажках. Мэр отметил, что качественный жилой фонд, который создается в рамках программы реновации жилья в Москве, будет служить горожанам столетие.

"Если бы мы не делали этого, то хрущевки превращались постепенно в трущобы, тогда точно там бы появилось огромное количество мигрантов. Потому что чем хуже там, чем менее комфортная среда, чем ниже качество дома, тем меньше цена квадратного метра и больше там приезжих из других регионов, в том числе из ближайшего зарубежья. Мы делаем как раз обратную работу, повышаем качество жилья, и это в первую очередь жилье для москвичей", - заключил мэр.

Программа реновации

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки, это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. В программу включен 5171 дом.

Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м, это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.

По данным Стройкомплекса Москвы, в рамках программы реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого. По данным департамента городского имущества, общая площадь каждой новой квартиры почти на 20-30% больше тех, в которых жили люди в пятиэтажках.