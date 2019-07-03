Мэр Москвы сообщил, что треть рабочих мест в столице располагается в спальных районах

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Около трети рабочих мест в Москве располагаются в центре города, за последние 10 лет их пропорция значительно сместилась в пользу спальных районов. Об этом в среду сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Москва-24".

"За последнее время у нас две трети рабочих мест были созданы за пределами центра, за Третьим транспортным кольцом. И если, скажем, 10 лет тому назад больше 40% всех рабочих мест располагалось в центре города, то сегодня это пропорция изменилась - немногим больше 30% располагается в центре, а большая часть рабочих мест сдвинулась на периферию", - сказал Собянин.

Мэр добавил, что власти столицы ставят перед собой такую же задачу относительно Новой Москвы, чтобы число рабочих мест там увеличивалось и территория развивалась комплексно. "Мы подвигаем девелоперов, чтобы они занимались не только строительством жилья, но и созданием рабочих мест", - добавил он.

Собянин отметил, что такая же тенденция есть и в части культурной сферы. В спальных районах столицы, по его словам, создаются десятки площадок для проведения районных мероприятий и фестивалей.