Систему раздельного сбора мусора начнут внедрять в Кировской области с 2020 года

КИРОВ, 3 июля. /ТАСС/. Власти Кировской области планируют начать внедрение системы раздельного сбора мусора в регионе с 1 января 2020 года, сообщил в среду журналистам министр энергетики и ЖКХ области Игорь Редькин.

"Организацию системы раздельного накопления ТКО на территории региона предлагается осуществлять поэтапно начиная с 1 января 2020 года", - сказал Редькин.

Он уточнил, что перед областью стоят задачи по подготовке мест накопления отходов и созданию объектов обработки мусора.

Как сообщила министр охраны окружающей среды Кировской области Алла Албегова, правительство направило заявку в Минприроды РФ на финансирование закупки оборудования для создания в 2020 году шести мусоросортировочных станций в рамках реализации проекта "Комплексная система обращения с отходами", входящего в нацпроект "Экология". Всего планируется создание двух крупных заводов по сортировке отходов с перерабатывающими мощностями и 12 мусоросортировочных станций.

"Планируемая сумма инвестиций на создание всех объектов, которые запланированы территориальной схемой, составляет 896 млн рублей, нагрузка ляжет и на инвесторов, и на областной бюджет", - отметила Албегова.

С 1 января в России началась реализация реформы, в рамках которой ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными властями по конкурсу. Для перехода на эту систему были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов. В Кировской области за сбор, транспортировку, обработку и утилизацию мусора с нового года отвечает региональный оператор "Куприт", 60% акций которого принадлежат администрации Кирова.