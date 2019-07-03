Власти Петербурга планируют открыть туристский офис Visit Petersburg в Сеуле

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга планирует расширить сеть офисов Visit Petersburg, занимающихся продвижением туристского потенциала города, и открыть представительство в Сеуле. Об этом сообщили в среду в пресс-службе комитета по итогам встречи представителей комитета по внешним связям, комитета по развитию туризма и комитета по печати и взаимодействию со СМИ с делегацией из столицы Республики Корея, которую возглавил вице-мэр Ким Вон Ли.

"В 2018 году Петербург посетили 56 тыс. гостей из Кореи. Эта страна замыкает тройку лидеров по посещению нашего города с целью туризма. Сейчас прорабатывается возможность открытия офиса Visit Petersburg в Сеуле для представления потенциала и продвижения города как привлекательного туристского центра", - говорится в сообщении.

Председатель комитета по развитию туризма Евгений Панкевич отметил на встрече, что развитию двухсторонних отношений способствует возможность безвизового пребывания корейских туристов в России в течение 60 дней.

Отмечается, что в ходе встречи в Смольном корейская сторона выразила заинтересованность в популяризации страны в Петербурге, взаимодействии в области транспорта, медицины, образования и развитии культурных связей. Вице-мэр Сеула также рассказал о намерении пригласить российские музыкальные коллективы в знаменитый концертный зал корейской столицы, где ранее уже выступала труппа Мариинского театра.

Вместе с тем, председатель комитета по внешним связям Евгений Григорьев предложил делегации из Сеула рассмотреть возможность участия корейских партнеров в создании Центра восточных единоборств в Петербурге.

В настоящее время, по данным комитета, представительства Visit Petersburg работают в Римини, Тайбэе, Лейпциге, Дели и Мумбаи, Гонконге, а также в Париже. В мае этого года Городское туристско-информационное бюро подписало соглашение об открытии офиса в Токио. Кроме того, на Петербургском международном экономическом форуме, который проходил с 6 по 8 июня этого года, было подписано соглашение об открытии представительства в Анкаре.