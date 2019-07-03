Москалькова разочарована решением суда по делу Вышинского

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что разочарована очередным решением суда в Киеве по делу главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и надеется на проявление гуманизма новым украинским руководством.

"Украинский суд в очередной раз не выпустил из-под стражи под личное поручительства узника совести Кирилла Вышинского", - напомнила омбудсмен, слова которой приводит ее пресс-служба.

Москалькова подчеркнула, что "очень разочарована этим решением", но не оставляет "надежды на то, что логика истории сменит недобрый политический вектор во взаимоотношениях двух братских народов". "Конечно, ярким символом этого стало бы освобождение журналиста, который страдает лишь за то, что профессионально выполнял свою работу", - убеждена российский уполномоченный.

В этом контексте она выразила надежду, что "новое политическое руководство Украины проявит гуманизм и отпустит на свободу к родным и близким человека, целью служения которого было налаживание взаимопонимания между народами, связанными единой исторической судьбой".

Ранее в среду Подольский районный суд Киева перенес на 15 июля заседание по делу Вышинского из-за замены группы прокуроров, которым теперь требуется время для изучения материалов дела, в том числе обвинительного акта.

Дело Вышинского

Служба безопасности Украины задержала главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского 15 мая 2018 года, ему предъявлено обвинение в государственной измене и незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал его на два месяца, позже эта мера пресечения многократно продлевалась. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Обвинительный акт был зачитан Вышинскому в полном объеме на заседании Подольского районного суда Киева 10 июня, однако обвиняемый заявил, что не признает вину ни по одному пункту.

Конституционный суд Украины 25 июня признал несоответствующим конституции страны и отменил положение Уголовного кодекса, по которому к лицу, подозреваемому в терроризме или государственной измене, в качестве меры пресечения мог быть применен только арест. Среди авторов соответствующего конституционного обращения была депутат Верховной рады Надежда Савченко.