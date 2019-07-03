Эксперт: регионы с наибольшим процентом ВИЧ-зараженных были определены еще в 1990-х годах

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Наибольший процент ВИЧ-зараженных установлен в регионах, где вирус иммунодефицита человека активно распространился еще в конце прошлого века. Об этом в среду сообщил ТАСС руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИД, академик РАН Вадим Покровский.

"Инфицирование ВИЧ является пожизненным. Чем больше людей живет с ВИЧ в каком-либо регионе, тем легче в этих регионах заразиться ВИЧ. Наибольший процент людей, живущих с ВИЧ, среди населения наблюдается в тех регионах России, где еще в 90-х - начале 2000-х годов ВИЧ быстро распространялся среди наркопотребителей. Поэтому сегодня эти регионы остаются лидерами по проценту инфицированного населения", - глава центра.

При этом он отметил, что и в остальных регионах ситуация вызывает тревогу. "В настоящее время ВИЧ от зараженных наркопотребителей уже перешел в основное население и, как правило, передается при обычных половых контактах", - отметил он.

Покровский добавил, что основные средства на борьбу с ВИЧ в России уходят на обследование населения, выявление уже зараженных ВИЧ граждан и их лечение. В результате проводимого лечения жизнь инфицированных надолго продлевается. В качестве мер по изменению ситуации Покровский назвал информирование населения об опасности, разработку и внедрение программы по обучению безопасному половому поведению не только молодежи, но и граждан всех возрастов. "Необходимо проводить специальные программы среди главного резервуара инфекции - наркопотребителей, которых вылечить от наркомании сложно, но защитить от участия в распространении ВИЧ можно и необходимо", - добавил он.

Ранее Минздрав России сообщил, что более 70% новых случаев заражения вирусом иммунодефицита приходится на 20 регионов России. За 2018 год ВИЧ был выявлен почти у 86 тыс. человек, что составило 58,6 случая на 100 тыс. населения (в 2017 - 58,4 на 100 тыс. населения). Обследование на ВИЧ в 2018 году прошел каждый четвертый житель России (почти 38 млн человек). По данным Минздрава, у 71% взрослого населения и 83% детей инфекция выявляется на ранних стадиях.

Число зарегистрированных случаев вируса иммунодефицита человека в России на конец 2018 года превысило 896 тыс. против 871 тыс. в конце 2016 года. В 2011-2016 годах ежегодный прирост новых случаев составлял в среднем 10%.