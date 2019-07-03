Заупокойные службы в память о погибших подводниках проходят в храмах Мурманской области

На литию в Спас-на-водах пришли знакомые погибших, ветераны-подводники, просто жители города. Татьяна Пучкова из Североморска рассказала журналистам, что вместе с одним из погибших, Михаилом, училась еще на Камчатке, потом с семьями они оказались в Мурманской области.

"Во всех храмах митрополии по благословению митрополита проходят заупокойные литии, и они будут проходить не только сегодня, но и в дальнейшем", - сказал он.

МУРМАНСК, 3 июля. /ТАСС/. Все храмы Мурманской митрополии проводят заупокойные литии в память о моряках-подводниках, погибших при пожаре 1 июля на глубоководном научно-исследовательском аппарате Минобороны РФ. Как сказал на литии в среду священник главного "морского" храма региона Спаса-на-водах в Мурманске протоиерей Петр, по решению руководства митрополии литии в ближайшее время будут проходить ежедневно.

Что известно о гибели моряков при пожаре на глубоководном аппарате

"Он был из семьи военнослужащих, сам тоже настоящий военный, спортсмен. Когда услышала о трагедии, сразу подумала о нем, пыталась дозвониться, а сегодня узнала, что он среди погибших. У него осталась семья", - рассказала Татьяна.

Она отметила, что его родным уже помогают коллеги, сослуживцы. "Подводники - это особое братство, они всегда поддерживают друг друга", - сказала она.

Ветеран-подводник, представившийся Иваном, после литии возложил цветы к одному из главных мемориалов в память о военных моряках, центральной частью которого является фрагмент рубки подлодки "Курск". Мемориал расположен рядом с храмом Спаса-на-водах.

Иван лично погибших не знал, но счел своим долгом почтить их память. "Узнал из новостей о трагедии, пришел сюда. Подводники - все герои, это очень тяжелая служба", - сказал он.

Помимо Мурманска, цветы в память о подводниках возлагают и в Североморске, где расположен мемориальный комплекс подлодке К-21.

О пожаре

Во вторник Минобороны сообщило о гибели 14 моряков-подводников при пожаре на глубоководном аппарате в водах РФ 1 июля. Как подчеркнули в военном ведомстве, "благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован". Сейчас глубоководный аппарат находится на военно-морской базе в Североморске. Причины произошедшего устанавливаются.

Как уточнили в Министерстве обороны РФ, среди погибших семь капитанов 1-го ранга, двое из которых Герои России, три капитана 2-го ранга, два капитана 3-го ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы. Сейчас глубоководный аппарат находится на военно-морской базе в Североморске, причины произошедшего устанавливаются.