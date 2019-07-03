Многопрофильный медицинский комплекс построят в Ленинградской области к концу 2021 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Многопрофильный медицинский комплекс, который будет заниматься лечением рака и болезней сердечно-сосудистой системы, построят в Ленинградской области к концу 2021 года. Площадь комплекса составит около 200 тыс. кв. м. Об этом сообщила в среду пресс-служба группы клиник "Согаз медицина", которая будет реализовывать проект.

"Под строительство отведен земельный участок в 30,4 га во Всеволожском районе Ленинградской области. За два года здесь планируется возвести уникальный многопрофильный медицинский комплекс (ММК) площадью около 200 тыс. кв. м. Центр, который начнет работу в конце 2021 года, должен войти в первую тройку наиболее оснащенных многофункциональных медучреждений мира", - говорится в сообщении на сайте компании.

Планируется, что в структуру комплекса войдет онкологический центр, многопрофильная клиника, центр реабилитации и спортивной медицины, учебный комплекс и центр ядерной медицины.

"Создание в Ленинградской области крупнейшего в стране многопрофильного медицинского комплекса, аналогов которому нет в Европе, - это значимый вклад не только в развитие региона, но и в систему здравоохранения в целом", - приводит пресс-служба слова губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Ежегодно в стационаре онкологического центра, который будет осуществлять 70 сеансов амбулаторной химиотерапии в день и 1,5 тыс. полных курсов лучевой и комбинированной терапии за год, смогут проходить лечение 3,5 тыс. человек. "Будут реализованы три направления лечения онкозаболеваний: хирургическая онкология, химиотерапия и лучевая терапия - один из ее методов обеспечит создание протонного центра последнего поколения", - говорится в сообщении. В состав комплекса также войдет центр ядерной медицины. Совместно с Курчатовским институтом в центре будет проводиться синтез радиофармпрепаратов (РФП).

"В многопрофильной клинике будет обеспечена круглосуточная медицинская помощь по основным направлениям, включая экстренную помощь при инсульте и проблемах с сердечно-сосудистой системой. Здесь будет действовать собственная подстанция скорой помощи, поликлиника, травмпункт, приемное отделение и стационар", - отмечается в сообщении. Клиника сможет принимать порядка 20 тыс. пациентов в год.