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Расследование гибели моряков на глубоководном аппарате ВМФ

Президент Южной Осетии выразил соболезнования Путину в связи с трагедией в Баренцевом море

Анатолий Бибилов также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим

ЦХИНВАЛ, 3 июля. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов направил телеграмму с соболезнованиями президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с гибелью моряков-подводников в Баренцевом море. Об этом сообщается на сайте президента республики.

Первого июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота, при проведении батиметрических измерений возник пожар. В результате погибли 14 моряков-подводников, из них семь - капитаны первого ранга, двое - Герои России. Глубоководный аппарат находится на военно-морской базе в Североморске, причины произошедшего устанавливаются.

"Многоуважаемый Владимир Владимирович, с чувством глубокой скорби воспринял весть о страшной трагедии на атомной подлодке АС-12 в Баренцевом море, в результате которой погибли 14 офицеров Северного флота. От имени руководства, народа Республики Южная Осетия и от себя лично прошу передать искренние соболезнования и слова поддержки семьям и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияБибилов, Анатолий ИльичРасследование гибели моряков на глубоководном аппарате ВМФ
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