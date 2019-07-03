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Кузнецова: тема защиты жизни ребенка должна выйти за пределы врачебных дискуссий

Необходимо развивать не только систему консультирования женщин, которые решили прервать беременность, но и привлекать различные общественные организации и епархии, считает детский омбудсмен

ИЖЕВСК, 3 июля. /ТАСС/. Вопрос защиты жизни ребенка, в том числе до его рождения, должен выйти за пределы дискуссий медицинского сообщества, заявила журналистам в среду после рабочего совещания в Ижевске уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Тема защиты жизни ребенка до рождения должна выйти за [пределы] дискуссий медицинского сообщества и выйти в широкое понимание этого социального явления. К вопросам [прерывания беременности] необходимо подключать не только доктора, который объясняет, разъясняет и рассказывает, но и всю социальную помощь, поддержку, и самое главное здесь - профилактика, чтобы такого вопроса в принципе не стояло", - сказала Кузнецова.

По ее словам, в данном случае необходимо развивать не только систему консультирования тех женщин, которые по различным причинам решили прервать беременность, но и привлекать к решению вопроса различные общественные организации, епархии и сотрудников профильных ведомств.

"Не только докторов, не только специалистов и экспертов - подключать необходимо психологов, различные ведомства, нужно создавать специальный алгоритм межведомственного взаимодействия, чтобы не было такого, что какие-то двери департамента были закрыты перед человеком, которому нужна помощь", - сказала Кузнецова.

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РоссияКузнецова, Анна Юрьевна
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