Патриарх Кирилл выразил соболезнования пострадавшим от наводнения в Иркутской области

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью людей из-за наводнения в Иркутской области. Об этом сообщает в среду официальный сайт Московского патриархата.

"Уважаемый Сергей Георгиевич (Левченко, губернатор Иркутской области - прим. ТАСС)! Дорогие братья и сестры! Со скорбью воспринял известие о наводнении в Иркутской области, в результате которого погибли и пострадали многие люди, тысячи остались без крова, электро- и водоснабжения. Выражаю слова соболезнования и сочувствия всем тем, кого коснулась эта беда", - говорится в его послании, опубликованном на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Патриарх призвал власти региона приложить все усилия к помощи пострадавшим. "Иркутская митрополия Русской православной церкви оказывает пострадавшим жителям региона необходимую пастырскую, а также посильную материальную поддержку. Призываю местные власти не оставить без внимания тех, кто нуждается в помощи и человеческом участии. Возношу молитвы ко Господу Иисусу Христу об упокоении погибших, о здравии и утешении скорбящих", - цитирует его сайт патриархата.

По данным МЧС, с 25 июня 2019 года в шести районах Иркутской области произошло подтопление в 98 населенных пунктах. В результате паводка погибли 20 человек, судьба 15 пока остается неизвестной. За медицинской помощью обратилось 1415 человек, госпитализирован 221 человек, в том числе 41 ребенок.