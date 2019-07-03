Краевые власти готовы помочь семье из Перми, которая пострадала в ДТП в Грузии

ПЕРМЬ, 3 июля. /ТАСС/. Власти Пермского края готовы оказать помощь женщине и двум ее детям из Перми, которые пострадали 30 июня в ДТП в Грузии. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе администрации губернатора региона.

Сейчас семья находится в местной больнице в Тбилиси, родственники пострадавших хотят перевезти девушку и детей в Пермь, но пока транспортировать их не рекомендуется, за помощью они обратились к властям Пермского края.

В среду появилась информация о том, что молодая пермячка и двое ее детей попали 30 июня в ДТП в Грузии, у села Шаблиани столкнулись два автомобиля. Одна из машин загорелась, в ней находились 26-летняя женщина и двое ее маленьких детей, всех пострадавших отвезли в больницу, они получили черепно-мозговые травмы, у женщины травмированы ноги, дети находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких.

"С мужем женщины на связи Минздрав, вопрос на личном контроле министра. Краевые власти готовы оплатить все необходимые медицинские расходы, сейчас Минздрав ждет счета на оплату с грузинской стороны", - сказала собеседница агентства в пресс-службе краевого правительства.

По словам собеседницы, Министерство социального развития Пермского края вместе с уполномоченным по правам ребенка в регионе Павлом Миковым направили обращение в федеральное Министерство здравоохранения и уполномоченному по правам ребенка при президенте РФ Анне Кузнецовой.