Врио губернатора Петербурга намерен увеличить финансирование ГУВД в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил о намерении в следующем году увеличить финансирование регионального управления МВД. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе администрации губернатора Петербурга.

"Временно исполняющий обязанности губернатора сообщил, что в соответствии с соглашением города с МВД РФ о софинансировании ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области из городского бюджета в этом году будет выделено 300 млн рублей. Александр Беглов отметил, что намерен в следующем году увеличить финансирование", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что в конце 2018 года Беглов подписал соглашение с главой МВД РФ Владимиром Колокольцевым, согласно которому Петербург в течение трех лет будет ежегодно выделять по 300 млн рублей на софинансирование материально-технического обеспечения полиции.