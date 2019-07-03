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Врио губернатора Петербурга намерен увеличить финансирование ГУВД в 2020 году

В 2019 году из городского бюджета на эти цели будет выделено 300 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил о намерении в следующем году увеличить финансирование регионального управления МВД. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе администрации губернатора Петербурга.

"Временно исполняющий обязанности губернатора сообщил, что в соответствии с соглашением города с МВД РФ о софинансировании ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области из городского бюджета в этом году будет выделено 300 млн рублей. Александр Беглов отметил, что намерен в следующем году увеличить финансирование", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что в конце 2018 года Беглов подписал соглашение с главой МВД РФ Владимиром Колокольцевым, согласно которому Петербург в течение трех лет будет ежегодно выделять по 300 млн рублей на софинансирование материально-технического обеспечения полиции.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичКолокольцев, Владимир АлександровичРоссияСанкт-Петербург
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