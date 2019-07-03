Аэроэкспресс до аэропорта Шереметьево начнет ходить из Одинцова

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. "Аэроэкспресс" и Центральная пригородная Пассажирская компания (ЦППК) запускают с 4 июля совместные рейсы аэропорт Шереметьево - Одинцово, которые на участке между Одинцово и Белорусским вокзалом в Москве будут ходить как обычные пригородные поезда. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Аэроэкспресса".

"С 4 июля аэроэкспрессы будут выполнять несколько рейсов по маршрутам аэропорт Шереметьево - Одинцово и Одинцово - аэропорт Шереметьево. На участке аэропорт Шереметьево - Белорусский вокзал поезда будут следовать в режиме аэроэкспресса, а на участке Белорусский вокзал - Одинцово - как обычные рейсовые пригородные поезда со всеми остановками", - сказал собеседник агентства.

По его словам, возможность продления маршрута была предложена правительством Москвы для удобства пассажиров - это позволит добраться до Одинцово, Сколково, Москва Сити и других районов этого направления из аэропорта Шереметьево и обратно без пересадок. Пока что аэроэкспрессы будут выполнять такие рейсы в пилотном режиме, курсируя между Одинцово и Шереметьево два раза в день в будние дни и три раза - по выходным в утренние и вечерние часы. После завершения пилотного периода будет принято решение о введении маршрута на постоянной основе и его интеграции в расписание "Аэроэкспресс" на Шереметьевском направлении.

Маршрут пройдет через промежуточные остановки Баковка, Инновационный Центр, Немчиновка, Сетунь, Рабочий поселок, Кунцево-1, Фили, Тестовская, Беговая. От Белорусского вокзала поезда, как прежде, проследуют до аэропорта Шереметьево с остановкой на Окружной. Общее время в пути составит около 90 минут. При этом от Белорусского вокзала до аэропорта аэроэкспресс, как и прежде, будет доезжать за 35 минут. Минимальное время стоянки на Белорусском вокзале составит 4 минуты.

Отмечается, что стоимость проезда до аэропорта вне зависимости от станции посадки останется прежней и составит 500 рублей по стандартному тарифу. Пассажиры аэроэкспрессов пока не смогут проехать на участке Белорусский вокзал - Одинцово по абонементу "Аэроэкспресс", а также, если они оплатили проезд на турникете в аэропорту с помощью "Тройки", ApplePay и других бесконтактных сервисов.

Чтобы пройти на посадку или выйти на промежуточой станции через турникеты на отрезке Белорусский вокзал - Одинцово, пассажиру необходимо будет показать сотруднику ЦППК бумажный или электронный билет "Аэроэкспресс". Как пояснили в пресс-службе ЦППК, на участке Белорусский вокзал - Одинцово можно будет проехать в аэроэкспрессе по обычным билетам и абонементам ЦППК, их можно приобрести в кассах и билетных автоматах компании.