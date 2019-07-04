{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Опрос: большинство россиян вернулись бы на прежнее место работы при повышении зарплаты

Повышение в должности, перспектива развития и смена руководства не стали решающими факторами
Описание
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 4 июля. Большинство россиян (53%) вернулись бы на прежнее место работы при увеличении заработной платы, а повышение в должности, перспектива развития и смена руководства не стали решающими факторами в этом вопросе. Об этом свидетельствует исследование портала по поиску работы Superjob, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Называя решающие факторы для возвращения, большинство указало зарплату (53%). Повышение в должности, смену руководства и перспективы развития назвали вескими причинами для возвращения на прежнюю работу по 6% респондентов", - говорится в материалах к исследованию.

Согласно опросу Superjob, 45% россиян получали предложение вернуться на прежнее место работы. Из них только треть согласилась вернуться, а две трети - отказались. Чаще всего работники отказывались возвращаться на прежнее место работы из-за маленькой зарплаты (35%).

Пострадавшим в Приангарье предложат пять вариантов предоставления жилья
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко добавил, что проинформировал об этом членов правительственной комиссии
Читать полностью