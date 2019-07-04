Facebook и Instargam полностью восстановили работу

НЬЮ-ЙОРК, 4 июля. /ТАСС/. Сотрудники компании Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть и другие приложения, полностью восстановили их нормальную работу после сбоя. Об этом сообщается в среду в Twitter компании.

Как отмечают представители Facebook, некоторые пользователи ранее "столкнулись с трудностями при загрузке или отправке рисунков, видео и других файлов" через соцсети и приложения компании. В сообщении констатируется, что "проблема уже устранена" и сервисы Facebook должны быть доступны "на 100% для всех".

Аналогичное заявление размещено в Twitter сети Instargam, которая принадлежит Facebook. Ранее сбой в сетях Facebook и Instargam были зафиксирован сервисом Downdetector, отслеживающим работу популярных интернет-ресурсов. Больше всего на неполадки жаловались пользователи в США и Нидерландах.

Американский отраслевой интернет-портал The Verge в среду привел слова представителя Facebook, который сообщил, что причиной сбоя была некая ошибка, допущенная при "регулярном техническом обслуживании". Он не привел подробностей. Пресс-службы соцсетей Facebook и Instagram пока не ответили на запрос ТАСС с просьбой разъяснить причины имевших место неполадок.