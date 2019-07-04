Пострадавшим в Приангарье предложат пять вариантов предоставления жилья

Об этом заявил губернатор области Сергей Левченко на своей странице в Instagram.

"Мы будем предлагать как минимум пять вариантов предоставления жилья пострадавшим от паводка, чтобы человек мог выбрать. Это и выдача сертификатов, и покупка на вторичном рынке, и покупка нового жилья, и предоставление земельных участков с выделением средств на строительство домов", - сообщил Левченко.

По словам губернатора, об этом он проинформировал членов правительственной комиссии.