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Пострадавшим в Приангарье предложат пять вариантов предоставления жилья

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко добавил, что проинформировал об этом членов правительственной комиссии

ТАСС, 4 июля. Власти Иркутской области предложат пять вариантов помощи жителям подтопленных районов в вопросе предоставления жилья.

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Об этом заявил губернатор области Сергей Левченко на своей странице в Instagram.

"Мы будем предлагать как минимум пять вариантов предоставления жилья пострадавшим от паводка, чтобы человек мог выбрать. Это и выдача сертификатов, и покупка на вторичном рынке, и покупка нового жилья, и предоставление земельных участков с выделением средств на строительство домов", - сообщил Левченко.

По словам губернатора, об этом он проинформировал членов правительственной комиссии.

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