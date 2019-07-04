Пострадавшим в Приангарье предложат пять вариантов предоставления жилья

ТАСС, 4 июля. Власти Иркутской области предложат пять вариантов помощи жителям подтопленных районов в вопросе предоставления жилья.
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Паводок в Иркутской области. Главное
Об этом заявил губернатор области Сергей Левченко на своей странице в Instagram.
"Мы будем предлагать как минимум пять вариантов предоставления жилья пострадавшим от паводка, чтобы человек мог выбрать. Это и выдача сертификатов, и покупка на вторичном рынке, и покупка нового жилья, и предоставление земельных участков с выделением средств на строительство домов", - сообщил Левченко.
По словам губернатора, об этом он проинформировал членов правительственной комиссии.