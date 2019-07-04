Более 200 компаний из Сирии и зарубежных стран приняли участие в выставке Syria-Tech

ДАМАСК, 4 июля. /ТАСС/. Свыше 200 различных компаний из Сирии и других государств стали участниками выставки IT-технологий и промышленности Syria-Tech, прошедшей в Дамаске. Участники экспозиции отмечают, что для развития страны созданы благоприятные условия, а их продукция востребована среди населения.

"У нас наконец-то безопасно, ситуация сейчас очень хорошая, очень хорошие условия для того, чтобы восстановить страну такой же, какой она была до войны", - говорит Бассам Хажали директор завода "Аль-Эттихад" по производству электрических кабелей .

На выставке представлены услуги и продукты, которые производятся внутри страны в области связи, информационных технологий, строительства и бытовой техники. С учетом того, что в Сирии после завершения боевых действий восстанавливается энергоснабжение, высоким спросом пользуются кабели и трансформаторы.

Свою продукцию демонстрирует компания по производству труб и водонагревателей из Хамы. "Вот это трубы, это водонагреватели. Работают даже при минус 20 градусах, главное чтобы солнце было", - рассказывает ее представитель Тариф аль-Джамали. По его словам, водонагреватели, сделанные по китайскому проекту, экспортируются в Объединенные Арабские Эмираты, Ливан и Грецию.

В выставке приняли участие и зарубежные компании - производители итальянских насосов, немецких тракторов, китайских солнечных батарей. Все эти товары необходимы для послевоенного восстановлении страны.

Руководитель выставочного комплекса надеется, что в следующем году вырастет число участников из России. "У нас очень хорошие связи с россиянами. Почему так мало российских компаний работает здесь в Сирии? Мы хотим, чтобы российские компании работали у нас в стране, мы приглашаем Россию и ждем именно русских", - сказал директор выставочного комплекса Аля Хиляль.