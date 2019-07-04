Молодежь Монголии предоставит помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области

УЛАН-БАТОР, 4 июля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Монгольская молодежь окажет Иркутской области активную поддержку и предоставит гуманитарную помощь при ликвидации последствий разрушительного наводнения. Об этом ТАСС в четверг сообщило посольство РФ в Улан-Баторе.

"Для этой цели проводится благотворительная акция в поддержку пострадавшим от паводков. Объединенный совет монгольских выпускников зарубежных вузов <...> обратился к представительству Россотрудничества с инициативой ее организации, - проинформировала сотрудник дипломатической миссии. - Данная инициатива получила поддержку президента Монголии Халтмаагийн Баттулги, который выразил искренние слова соболезнования президенту России Владимиру Путину".

По словам дипломата, монгольские власти уже объявили о начале сбора средств, предметов первой необходимости, продуктов питания и теплых вещей, которые будут направлены в Иркутскую область. "На уровне президента также принято решение пригласить до 100 детей из пострадавших от наводнения районов Иркутской области с 15 июля для организации отдыха в лучших летних лагерях Монголии с предоставлением возможности познакомиться с ее культурой и достопримечательностями", - добавила она.

По данным МЧС, с 25 июня 2019 года в шести районах Иркутской области произошло подтопление в 98 населенных пунктах. В результате паводка погибли 20 человек, судьба 15 пока остается неизвестной. За медицинской помощью обратилось 1415 человек, госпитализирован 221 человек, в том числе 41 ребенок.