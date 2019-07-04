Поисковики Бурятии отправятся в экспедицию, посвященную 80-летию победы на реке Халхин-Гол

УЛАН-УДЭ, 4 июля. /ТАСС/. Поисковый отряд "Рысь" из Бурятии отправится в экспедицию, посвященную 80-летию победы на реке Халхин-Гол в Монголии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"Поисковики отряда "Рысь" в конце июля отправятся в экспедицию в Монголию для поиска останков солдат, принимавших участие в боях на реке Халхин-Гол. В состав отряда войдут наиболее опытные поисковики и юнармейцы Бурятии. Экспедиция продлится до конца сентября", - сообщили в пресс-службе.

Члены отряда проведут ритуал захоронения с воинскими почестями останков 15 красноармейцев и одного монгольского солдата, которые были обнаружены и подняты на поверхность земли отрядом в предыдущей экспедиции. "Захоронение пройдет на вновь созданном кладбище, где покоятся останки советских солдат, принимавших участие в боях на Халхин-Голе", - пояснили в пресс-службе. Также бойцы "Рыси" займутся поиском останков солдат в 500 км от города Чойбалсан, на правом берегу реки в районе "сопки Ремизова".

"Помимо этого, отряд примет участие в создании четырехметрового мемориала, посвященного погибшим воинам, сражавшихся за независимость Монголии в 1939 году. В дни празднования 80-летия победы на сопке Ремизова состоится торжественное открытие памятника", - добавили в пресс-службе ВВО.

Вооруженный конфликт у реки Халхин-Гол на территории Монголии между СССР и Японией произошел в 1939 году. Он завершился полным разгромом 23-й пехотной дивизии 6-й отдельной армии японских войск. Москва и Токио после этого подписали соглашение о перемирии, которое Япония не решилась нарушить в годы Великой Отечественной войны, помня уроки Халхин-Гола.